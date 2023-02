Crollo Cittadella, 59’ in campo e 6 per Ambrosino: “Spesso isolato, combatte su ogni palla”

Nonostante il crollo, l’attaccante di proprietà del Napoli Giuseppe Ambrosino, in campo 59 minuti, è stato uno dei più positivi tra le fila del Cittadella.

© foto di www.imagephotoagency.it

Nelle gare delle ore 14 valide per la 24ª giornata di Serie B, Il Frosinone vince ancora per la sesta volta consecutiva. Secco 3-0 al Cittadella grazie alle reti di Moro, Insigne e Mulattieri. Nonostante il crollo, l’attaccante di proprietà del Napoli Giuseppe Ambrosino, in campo 59 minuti, è stato uno dei più positivi tra le fila del Cittadella. Voto 6 nelle pagelle di Tuttomercatoweb: “Spesso isolato, combatte su ogni pallone e lavora molto per permettere alla squadra di salire fin quando il fisico regge”.