Da Avellino: “Il bomber Patierno meglio di Mbappé nel 2024”

Cosimo Patierno meglio di Kylian Mbappé? Incredibile ma vero, e a confermarlo sono i numeri. Il bomber dell’Avellino dall’inizio del 2024 ha infatti realizzato la bellezza di 13 reti, distinguendosi come uno dei migliori d’Europa. Il portale irpino SportAvellino.it parla così dell’attaccante: “Anzi, a ben vedere c’è un dato nel quale ad oggi nessuno fa meglio del centravanti irpino. Per numero di gol realizzati a partita, infatti, Patierno è primo in assoluto nelle top-5 leghe professionistiche d’Europa (campionati più coppe nazionali), precedendo persino un fuoriclasse assoluto come Kylian Mbappé.

Patierno vanta una media di 1,18 reti a partita. L’incredibile dato statistico permette di attribuire all’attaccante dell’Avellino lo status di attaccante più letale del Vecchio Continente, visto che nelle 5 leghe più importanti d’Europa nessuno riesce a tenere il suo passo. L’ex centravanti della Virtus Francavilla precede in questa speciale graduatoria Pohjanpalo (Venezia, 1,17) e il mostro sacro Mbappé (Paris), “fermo” a 1 insieme ad altri 5 calciatori, tra i quali spiccano David (Lilla) e Salah (Liverpool)”.