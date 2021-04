Da Barcellona - Dibattito all'interno del club: anche il Barça potrebbe lasciare la Superlega

Continuano a susseguirsi notizie incredibile attorno alla Superlega. Secondo quanto riportato da Sport infatti, in casa Barcellona sta andando in scena un dibattito interno che potrebbe portare anche il club blaugrana a rinunciare alla partecipazione alla Superlega. La pressione del governo, il netto no da parte dei tifosi e la marcia indietro di Chelsea e City, potrebbero portare il Barcellona a dire no al progetto.

