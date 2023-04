Da Barra alla sfida al Napoli: la prima volta di Mazzocchi contro la sua squadra del cuore

Ora, invece, scalda i motori e lo stesso Paulo Sousa ha detto che "Pasquale sta recuperando la condizione fisica"

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Napoli-Salernitana sarà sfida nella sfida. Non solo perchè si affrontano in un derby due squadre della stessa regione, ma anche per la presenza in campo di un calciatore nato in provincia di Napoli (precisamente a Barra), che non ha mai nascosto l'affetto nei confronti degli azzurri, ma che allo stesso tempo deve tantissimo ai colori granata. Stiamo parlando, naturalmente, di Pasquale Mazzocchi, uno dei giocatori più rappresentativi della Salernitana che, messo da parte l'infortunio muscolare che lo ha tenuto fermo ai box per diverse settimane, si candida ora a vestire una maglia da titolare in uno stadio di prestigio come il "Maradona". Ironia della sorte ha dovuto saltare i due derby precedenti: nel gennaio del 2022 il trasferimento fu perfezionato soltanto 48 ore dopo, tre mesi fa invece era indisponibile e dovette assistere alla partita dalla tribuna.

Ora, invece, scalda i motori e lo stesso Paulo Sousa ha detto che "Pasquale sta recuperando la condizione fisica, già contro il Torino le sue caratteristiche potevano essere molto utili alla causa. E' ovvio che, al pari degli altri infortunati, dovrà essere inserito gradualmente nella squadra, ma sono convinto che per Napoli starà molto meglio". Con il Sassuolo, per 25 minuti, si è rivisto in campo e ha provato a farsi notare con alcune delle sue tipiche accelerazioni sulla corsia di destra, ora dovrebbe partire dal primo minuto con il contestuale spostamento della rivelazione Kastanos sulla trequarti, al fianco di Candreva e dietro Dia. Per lui sarà una giornata speciale, dalle mille emozioni. Un napoletano che deve tanto alla sua gente, che in estate fu accostato agli azzurri ma che ora sta provando a trascinare Salerno verso una salvezza che varrebbe quanto lo scudetto dei partenopei. E il duello con Kvaratskhelia sarà motivo di interesse e banco di prova importantissimo nel suo già ottimo percorso di crescita.