Da Cagliari: "Mazzarri cambiò subito modulo e non era tanto diverso dal passato"

Giuseppe Amisani, giornalista del Corriere dello Sport, ha parlato a Radio Punto Zero

Giuseppe Amisani, giornalista del Corriere dello Sport, ha parlato a Radio Punto Zero: "Mazzarri? Sono volati stracci dopo l'esonero a Cagliari, ci fu anche una causa per licenziamento. Da quello che si sa è ancora tutto aperto: la causa è aperta, il contratto invece è risolto. Lui prese il Cagliari a inizio stagione dopo le prime giornate ma la squadra a 3-4 giornate dalla fine si trovava in una situazione critica e con uno spogliatoio turbolento e con rapporti ai minimi termini con Giulini.

Alibi? Forse perché era subentrato in corsa e non aveva costruito lui la squadra, ma in rosa c'erano giocatori comunque forti come Godin. Tatticamente mi sembrava sempre lo stesso, partì col modulo di Semplici con la difesa a quattro e poi tornò al 3-5-2".