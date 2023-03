Da contestato ad osannato: la rivincita di ADL che ora rilancia

Protagonista di un convegno al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli a Santa Maria Capua Vetere

Aurelio De Laurentiis si prende la scena. Protagonista di un convegno al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli a Santa Maria Capua Vetere insieme ai presidenti di Figc e Lega, Gravina e Casini, il presidente del Napoli è stato accolto in maniera trionfale dagli studenti e s'è poi lasciato andare nelle dichiarazioni mettendo da parte anche ogni scaramanzia ("Scudetto o Champions? Mi auguro entrambe..."). Uno scenario lontanissimo da quello estivo, carico di tensioni e critiche, che vedeva De Laurentiis presente in ritiro a Dimaro limitando però le uscite tra i tifosi a causa della pesante contestazione che dalla città era arrivata anche nella città trentina: "Vivete nel dubbio che io non sia tifoso, ma credete che se non fossi tifoso sarei rimasto per 19 anni? Mio padre Luigi mi portava allo stadio quando veniva portato il ciuccio in processione. Nel '54 la mia famiglia ha prodotto "L'oro di Napoli", mio nonno si trasferì a Torre Annunziata per amore e tifo anche Napoli città, una possibile città centrale a livello europeo, come nei secoli passati, e combatto per la sua immagine nel mondo", le parole di ADL prima dell'annuncio della sua permanenza alla guida dei partenopei: "Io lotto per equiparare il Sud al Nord, non a caso sono proprietario anche del Bari. Ovviamente mi chiedono cosa succederà se arriva in Serie A? Lo cederemo, ma a qualcuno che ci darà la garanzia che saprà gestirlo".