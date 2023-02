Da Cremona: tanti tifosi presenti al Maradona, il dato dei biglietti già acquistati

Sono già 100 i biglietti comprati dai tifosi grigiorossi nel Settore Ospiti dello stadio Maradona per Napoli-Cremonese

Sono già 100 i biglietti comprati dai tifosi grigiorossi nel Settore Ospiti dello stadio Maradona per Napoli-Cremonese, sfida della 22ª giornata di Serie A in programma domenica 12 febbraio alle ore 20.45. Dopo aver giocato due gare consecutive in casa, gli uomini di Ballardini sono chiamati ad una sfida delicata in uno stadio dove poche settimane fa hanno strappato il pass per i Quarti di finale di Coppa Italia. I tagliandi saranno in vendita fino alle ore 19 di sabato 11 febbraio.