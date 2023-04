Da Firenze: “Con l’Inter per ciò che ci fu tolto nell’assurda gara di Genny ‘a carogna”

Luca Calamai, firma storica del giornalismo fiorentino, ex Gazzetta dello Sport, ha celebrato la Fiorentina in finale di Coppa Italia.

Luca Calamai, firma storica del giornalismo fiorentino, ex Gazzetta dello Sport, ha celebrato la Fiorentina in finale di Coppa Italia ricordando il precedente del 2014 col Napoli in un editoriale scritto per Firenzeviola.it: "Andiamo a Roma. Andiamo all’Olimpico. Un’altra finale di Coppa Italia, un cerchio da chiudere. Ho ancora negli occhi nel maggio del 2014, Genny ‘a Carogna a cavalcioni in curva Nord a decidere se e quando la partita Napoli-Fiorentina poteva essere giocata. Un delinquente capace di tenere in scacco lo Stato. E intorno al Foro Italico le sirene della polizia. Una partita assurda.

Eppure senza un clamoroso errore di Ilicic avremmo potuto vincere. Senza Gomez. Senza Cuadrado. Praticamente senza Pepito Rossi. Quella notte maledetta ci è stato tolto qualcosa. Ora ci tocca l’Inter per rimettere a posto i conti. Ci tocca quel Simone Inzaghi che ha una magia speciale nell’affrontare le Coppe".