Da Firenze: “Stadio incredibile, gioia da far invidia: da noi accadrà mai?”

© foto di www.imagephotoagency.it

“Stadio incredibile, gioia da far invidia: da noi accadrà mai?”. Così scrive il portale Firenzeviola.it dopo lo spettacolo del Maradona a cui anche i giornalisti arrivati per seguire la Fiorentina hanno assistito: "Partiamo dal colore: uno stadio incredibile, via di mezzo tra musica e calcio. Decibel altissimi, clima sudamericano in salsa argentina, azzurro ovunque, famiglie intere allo stadio e bambini che ballavano sui gradoni. Napoli aspettava questo scudetto da 33 anni e se lo sta godendo al massimo. Dopo la partita è arriva la notte di San Silvestro, tanti erano i botti che esplodevano. La gente si è riversata nei dintorni del Maradona a piedi, in scooter, a bordo di macchine create apposta per questa sorta di sfilata dai toni carnascialeschi. Ecco, un carnevale con tanto di carri.

Sui volti dei napoletani una gioia incontenibile, fa far invidia. Chi era lì ha pensato: “Ma a Firenze accadrà mai? Tornerà uno scudetto? E cosa sarebbe capace di fare la città?”. Firenze merita tutto questo e sarebbe pronta a festeggiarlo con la sua originalità. Perché quando attendi il tricolore da una vita poi quando si materializza perdi il senso della realtà.

Vabbè, lasciamo stare i sogni perché poi alla fine ci restiamo male".