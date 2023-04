Da Lecce - Rotazioni in attacco: un titolarissimo può partire dalla panchina contro il Napoli

Vigilia di Lecce-Napoli, match valido per la 29esima giornata di Serie A.

Vigilia di Lecce-Napoli, match valido per la 29esima giornata di Serie A. Secondo quanto riportato dal portale CalcioLecce, Baroni recupera Umtiti in difesa, che agirà davanti a Falcone e comporrà la coppia centrale con Baschirotto. Sulle fasce Gallo al posto di Pezzella, Gendrey a destra. Scelte obbligate a centrocampo: rientra Maleh che comporrà il terzetto con Hjulmand e Gonzalez. Qualche rotazione Qualche rotazione interesserà l’attacco, con Strefezza, diffidato insieme a Banda e Colombo, che potrebbe partire dalla panchina per lasciar spazio dall’inizio a Oudin. Di Francesco completerà il tridente e darà vita alla probabile staffetta con Banda.