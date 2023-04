Da Milano attaccano Spalletti: "Giudica l'arbitro ma non parla dell'RKO di Rrahmani e lo sgambetto di Lobotka"

Attacco a Luciano Spalletti e alle sue dichiarazioni sull'arbitraggio nel post-partita da Milano. I colleghi di MilanNews.it dedicano un articolo

Attacco a Luciano Spalletti e alle sue dichiarazioni sull'arbitraggio nel post-partita da Milano. I colleghi di MilanNews.it dedicano un articolo (di cui vi proponiamo uno stralcio) alla vicenda: "[...] Si è scelto però di fare commedia sul metro di giudizio dell'arbitro (anche condivisibile, per carità), liquidando con superficialità due episodi avvenuti nell'area di rigore del Napoli che hanno del clamoroso. Del primo non è stato fatto cenno in tv o sui giornali, con la regia internazionale che ha mandato replay solo di "rimbalzo". Siamo nei minuti finali del primo tempo e su un calcio d'angolo battuto da Bennacer c'è Simon Kjaer che svetta di testa al centro dell'area e colpisce una traversa clamorosa. Nella concitazione dell'occasione tutti si perdono il folle intervento di Rrahmani su Krunic: il difensore del Napoli marcava il bosniaco da dietro e per evitare che potesse saltare lo atterra con una mossa più da wrestling che da calcio. Quasi una RKO di Randyortoniana memoria, ma l'esecuzione è al contrario. Sbracciate e trattenute nel cuore dell'area in occasione dei calci piazzati sono la normalità e di conseguenza non vengono puniti se non in casi particolari. Ecco, questo era un caso sicuramente particolare su cui Kovacs e VAR hanno sorvolato inspiegabilmente.