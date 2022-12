Da Milano - Per l'Inter il big match con il Napoli è il primo vero dentro o fuori

Filippo Tramontana, noto giornalista di fede interista, si è espresso così sulle ultime in casa nerazzurra in un editoriale per Linterista.it

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Filippo Tramontana, noto giornalista di fede interista, si è espresso così sulle ultime in casa nerazzurra in un editoriale per Linterista.it: "Il conto alla rovescia è ormai iniziato da qualche giorno. L’urlo di gioia di Messi e della sua Argentina ha mandato in visibilio un Paese e, in archivio, un Mondiale tanto storico quanto controverso. Dal quel giorno in poi la mente di tutti noi si è di nuovo rivolta alla ripresa delle sofferenze, si è resettata per tornare a vivere le gioie e le masochistiche sofferenze della nostra amata squadra. Il primo assaggio di normalità si è avuto a Reggio con la vittoria chiara e limpida contro la Reggina, una sfida che ha visto scontrarsi i due fratelli Inzaghi.