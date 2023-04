Da Milano: "Sembrava di giocare al Meazza, dominio anche sugli spalti!"

Il sito Milannews sottolinea l'atmosfera del Maradona

Il sito Milannews sottolinea l'atmosfera del Maradona: "L'atmosfera vissuta a Milano, tra coreografia pazzesca e tifo incessante per 95 minuti, è impareggiabile, ma anche in trasferta sembrava che il Milan giocasse in casa. A parte i 25 minuti iniziali di ieri sera, con il Napoli che è partito a tambur battente trascinato dalla marea azzurra dell'ex San Paolo, è stato dominio rossonero sugli spalti, con i cori della Curva Sud che si recepivano distintamente anche in TV".