Da MIlano: "Serve la Champions per rilanciare alla grande il binomio (felice) Pioli-Milan"

La Champions League arriva in un momento particolare per il Milan e soprattutto per Stefano Pioli. Ed entrambi ne hanno bisogno per cementare il loro legame, scrive MilanNews.it: "Serve la Champions, quella presente e quella futura. Il Milan non ha altra strada, Stefano Pioli non ha altra strada: per far sì che il progetto rossonero possa continuare con il grande slancio che lo ha spesso accompagnato, Giroud e compagni dovranno assolutamente centrare il piazzamento nei primi quattro posti in campionato provando, magari, a concretizzare sogni nell'attuale Champions League.

Anche il futuro di Pioli, d'altronde, passa da questi risultati. Il tecnico emiliano, tra gli artefici principali dello Scudetto della passata stagione, non è riuscito a ripetersi in questa; bissare il Tricolore con questo Napoli era, francamente, molto difficile, ma i risultati di questo 2023 (media punti da parte destra della classifica, solo una vittoria nelle ultime 5 partite) stanno rendendo il tutto molto più complicato di quanto un semplice 'ci riproveremo l'anno prossimo per la seconda stella' potrebbe far pensare. Il filo tra una stagione positiva - o magari gloriosa - o molto negativa è sottilissimo.

In questo momento Pioli non è assolutamente in bilico. Paolo Maldini ha spesso ribadito l'assoluta fiducia che la dirigenza ha per il tecnico che, in inverno, ha rinnovato il suo contratto fino al 2025 e non ha certamente dimenticato quanto di buono Pioli ha saputo costruire in questi anni; non si tratta di semplice gratitudine, ma di analisi responsabile della situazione. E, tra l'altro, come ha detto lo stesso Pioli, non è ancora tempo di fare bilanci: questa stagione può ancora essere gloriosa o negativa. Per far sì che sia la prima opzione, beh... serve la Champions".