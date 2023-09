Da Osimhen a Lindstrom: tutti gli impegni dei 15 giocatori del Napoli

Rudi Garcia senza 15 nazionali durante la finestra dedicata alle selezioni

Rudi Garcia senza 15 nazionali durante la finestra dedicata alle selezioni. Dopo pochi mesi ben 4 giocatori ritroveranno Luciano Spalletti, col quale hanno vinto trionfalmente lo scudetto. Osimhen vola in Nigeria con la squadra già qualificata alla prossima Coppa d'Africa mentre Zambo Anguissa è stato chiamato ad aiutare il Camerun a prendere il pass per il torneo che si disputerà a gennaio in Costa d'Avorio.

UEFA

Jesper Lindstrom (Danimarca) 7 e 10 settembre

Kvicha Kvaratskhelia (Georgia) 8 e 11 settembre

Alex Meret (Italia) 9 e 12 settembre

Giovanni Di Lorenzo (Italia) 9 e 12 settembre

Giacomo Raspadori (Italia) 9 e 12 settembre

Matteo Politano (Italia) 9 e 12 settembre

Amir Rrahmani (Kosovo) 9 e 12 settembre

Elif Elmas (Macedonia del Nord) 9 e 12 settembre

Leo Skiri Østigård (Norvegia) 7 e 12 settembre

Piotr Zieliński (Polonia) 7 e 10 settembre

Stanislav Lobotka (Slovacchia) 8 e 11 settembre

Jens Cajuste (Svezia) 9 e 12 settembre

CONMEBOL

Mathías Olivera (Uruguay) 8 e 12 settembre

CAF

Victor Osimhen (Nigeria) 10 settembre

André-Franck Zambo Anguissa (Camerun) 12 settembre