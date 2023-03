Da Piazza del Gesù fino a Municipio: tutti i luoghi toccati dal corteo dei tedeschi

A seguire il corteo la Polizia con la zona sorvegliata dall'alto da un elicottero. Lo riporta Ansa.

Il corteo non autorizzato dei tifosi dell'Eintracht Francoforte ha attraversato tutto il centro di Napoli per arrivare fino in piazza del Gesù. I circa 600 supporter tedeschi si sono mossi dalla Riviera di Chiaia, passando per il salotto buono di Calabritto, piazza dei Martiri, via Chiaia, poi hanno attraversato piazza Trieste e Trento, piazza Municipio e via Monteoliveto. Alcuni tifosi si sono dispersi nei vicoli del centro. A seguire il corteo la Polizia con la zona sorvegliata dall'alto da un elicottero. Lo riporta Ansa.