Da Salerno - 4-3-3 e terzini bloccati col Napoli? Ballottaggio in avanti: tutti i dubbi di Inzaghi

Quale sarà la formazione che metterà in campo il tecnico della Salernitana Filippo Inzaghi contro il Napoli?

TuttoNapoli.net

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Quale sarà la formazione che metterà in campo il tecnico della Salernitana Filippo Inzaghi contro il Napoli? Le ultime arrivano da TuttoSalernitana, portale di riferimento dei granata: "Inzaghi è stato chiaro: "Se tutti sono disposti a correre, posso proporre il 4-3-3 anche contro una squadra fortissima". E così il trainer granata potrebbe osare pur chiedendo un grande sacrificio in fase di non possesso agli attaccanti. Dinanzi a Ochoa, che primeggia nelle gerarchie ed è reduce da una grande gara a Marassi, troverebbero spazio il recuperato Fazio e Pirola al centro, con Daniliuc terzino bloccato a destra e Mazzocchi più libero di spingere a sinistra. Possibile dunque venga concesso un turno di riposo a Bradaric, mentre Gyomber è fermo per un turno dopo la squalifica inflitta dal giudice sportivo. Assenza pesantissima, soprattutto ricordando la sua gara super al Maradona qualche mese fa.

In mediana tanti dubbi, col solo Coulibaly certo di una maglia da titolare. Verso la riconferma Bohinen, unico regista vero della rosa, per il ruolo di mezzala sinistra Maggiore è in vantaggio su Kastanos e Martegani. L'ex San Lorenzo appare indietro nelle gerarchie del mister, il 4-3-3 non è certo il modulo più congeliale alle sue caratteristiche di trequartista. Davanti Cabral e Candreva a supporto di Dia "anche perchè gli altri attaccanti non hanno i 90 minuti nelle gambe e schierarli dall'inizio significherebbe spendere un cambio". Occhio però alla candidatura di Tchaouna, decisivo in coppa e autore di due belle reti. Domani sapremo se Simy sarà inserito in lista”.