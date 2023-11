Da Salerno: “Al Napoli serve l’aiutino per sbloccarla ed un arbitraggio a senso unico!”

Il portale Tuttosalernitana commenta così la gara dell'Arechi vinta 2-0 dal Napoli

Da Salerno recriminano per la gara vinta dal Napoli per il primo gol di Raspadori viziato da un iniziale fuorigioco. Il portale Tuttosalernitana commenta così la gara dell'Arechi vinta 2-0 dal Napoli: "Serve l'aiutino al Napoli per sbloccare il derby dell'Arechi.

Un episodo clamoroso, ancora una volta a favore degli azzurri di De Laurentiis, spiana la strada ad un avversario tecnicamente superiore, ma agevolato dalla terna arbitrale. Non vedere quella posizione irregolare con l'assistente a un metro lascia davvero senza parole, così come la gestione a senso unico dei cartellini e il giallo mancato a Di Lorenzo per il pestone a Tchaouna. Vediamo ora se le televisioni napoletane, sempre con la lente di ingrandimento per presunti torti arbitrali, ammetteranno di averla sbloccata in modo irregolare".