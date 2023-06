Da Salerno attaccano Sousa: "Core 'ngrato, se salta col Napoli qui non può tornare!"

Paulo Sousa ha incontrato Aurelio De Laurentiis e la cosa non è andata giù a tanti tifosi della Salernitana.

Paulo Sousa ha incontrato Aurelio De Laurentiis e la cosa non è andata giù a tanti tifosi della Salernitana. Per comprendere l'umore della piazza, riportiamo uno stralcio di un articolo pubblicato sul portale specializzato Tuttosalernitana.com:

"La notizia del possibile passaggio di Paulo Sousa al Napoli fa storcere il naso. Perchè in lui avevamo visto non solo un ottimo allenatore, ma anche una persona di valori, di sentimenti, capace di entrare nel cuore della gente anche per i suoi insegnamenti morali. Lui che parlava da riconfermato in Piazza della Concordia davanti a una marea di gente e che va ad incontrarsi a Roma nel giorno in cui il direttore sportivo annuncia che è stata esercitata l'opzione di rinnovo. Dov'è la gratitudine per chi ha permesso a un mister top ma reduce da esperienze negative di rilanciarsi ad alti livelli? Dov'è l'affetto per quella piazza sedotta e abbandonata davanti ai milioni di euro di una big? Saltasse la trattativa col Napoli, è chiaro che la favola Salerno è finita a prescindere. Con quale faccia si ripresenterebbe il 10 luglio a Rivisondoli? A questo punto non si perda ulteriore tempo: domani mattina la società ratifichi l'esonero o chieda la penale a quel Napoli correttissimo con la Fiorentina, ma che non si è fatto scrupoli ad utilizzare la famosa finestra dei dieci giorni per inserirsi e creare in qualche modo turbative. Il contratto lo prevede, ci mancherebbe, ma pare che questo ponte lo si voglia creare soltanto da parte di Iervolino. Perchè, dopo il teatrino pre derby e il no al rinvio di un anno e mezzo fa con una Salernitana falcidiata dal Covid, è un altro smacco che meriterebbe approfondimenti, proprio come hanno detto i legali della Salernitana.

Ripetiamo, comunque, che di questo ormai quasi certo addio può meravigliarsi soltanto chi non segue le vicende di casa granata. Perchè, se con un rinnovo automatico, hai bisogno di tre lunghissimi incontri live e quattro chiacchierate "virtuali" fino a tarda notte significa che, sirene delle big a parte, non sei convinto di parlare la stessa lingua della proprietà. E le versioni erano contrastanti. Sousa parlava di necessità di riconfermare i migliori, la dirigenza non escludeva partenze eccellenti. Sousa voleva investimenti di un certo tipo, la proprietà chiedeva a De Sanctis di abbassare il monte ingaggi, il budget e di puntare sui giovani. Era necessario trovare il giusto equilibrio tra le ambizioni di un allenatore forte e l'obbligo del club di far quadrare i conti senza svenarsi pur con un presidente facoltoso in cima alla piramide. Se poi, con distanze nette, si intromette pure la squadra campione d'Italia che farà la Champions allora diventa tutto più complicato. Sousa vada, già da domani mattina. Il suo palmares parla già di addii improvvisi, dimissioni, esoneri e cambiamenti repentini di umore. Ma anche la società rifletta, perchè è la seconda estate su due che si apre con un ribaltone e perchè, pur senza pretendere Europa, coppa e competizioni internazionali, sono stati i vertici a parlare di progetto triennale che puntasse alla zona sinistra della classifica. A noi va bene pure salvarsi ogni anno all'ultima giornata, ci mancherebbe, ma anche stavolta si rischia di dilapidare l'entusiasmo del pubblico e di ripartire da zero. Perchè Sousa, pur "core ngrato", era una garanzia assoluta e in tanti hanno detto spesso che dalla sua permanenza avremmo capito le reali intenzioni. Si vada ora su un profilo di spessore, senza minestre riscaldate, giovanotti senza esperienza o ex grandi calciatori che da tempo fanno flop in panchina".