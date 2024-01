Da Salerno - Direzioni arbitrali al limite del codice penale, si può credere alla buona fede?

TuttoNapoli.net

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

La Salernitana si sente penalizzata dagli arbitri. In generale e anche nell'ultimo match contro il Napoli. Stavolta è sceso in campo direttamente il presidente Danilo Iervolino con una intervista durissima contro il sistema arbitrale italiano. I tifosi granata stanno col patron e si esprimono così.

“Il patron granata - precisa il Direttivo del CCSC - con le dichiarazioni rese nel post partita di ieri a Napoli, non solo ha smentito de facto le illazioni circolate in città in merito ad una sua sudditanza nei confronti della squadra partenopea, ma ha difeso a spada tratta gli interessi suoi e della nostra Salernitana contro una gestione a dir poco nefasta delle gare di serie A.

Non è solo la squadra allenata da Pippo Inzaghi a denunciare direzioni arbitrali al limite del codice penale, ma le ingiustizie subite dalla Salernitana in questa prima parte del torneo sono davvero inoppugnabili. Come tifoseria organizzata ci schieriamo al fianco del presidente Iervolino e saremo con lui in ogni iniziativa intenda portare avanti per tutelare la squadra che deve conquistare la salvezza sul campo, senza regali o concessioni, ma allo stesso tempo senza alcuna decisione arbitrale presa in evidente "malafede”.