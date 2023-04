Da Salerno: “Non perdiamo da 8 gare, a Napoli come guastafeste!”

La Salernitana vorrebbe fare da guastafeste e non permettere al Napoli di festeggiare lo Scudetto domenica. Lo scrive Tuttosalernitana.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

La Salernitana vorrebbe fare da guastafeste e non permettere al Napoli di festeggiare lo Scudetto domenica. Lo scrive Tuttosalernitana.com: "Di mezzo, però, c'è una Salernitana tutt'altro che intenzionata a fare da vittima sacrificale sull'altare del tricolore partenopeo e desiderosa di mettere i bastoni tra le ruote ai rivali. La salvezza è sempre più vicina, ma i giochi non sono chiusi, motivo per cui gli uomini di Sousa vogliono proseguire la striscia di imbattibilità che si protrae da otto partite di fila.

La Salernitana vuole quindi recitare il ruolo di guastafeste, al cospetto di una squadra che comunque si avvia a vincere con pieno merito lo scudetto, avendo dimostrato la sua superiorità per tutto il campionato. Insomma, festa sia, ma...chiedere prima a tutti gli invitati!".