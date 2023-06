Da Salerno ora attaccano: “ADL ha voluto solo crearci problemi con Sousa? Non è la prima volta..."

La scelta di Aurelio De Laurentiis è ricaduta su Rudi Garcia, sarà lui il nuovo allenatore del Napoli. Il portale Tuttosalernitana.com ha così commentato la decisione del patron azzurro

La scelta di Aurelio De Laurentiis è ricaduta su Rudi Garcia, sarà lui il nuovo allenatore del Napoli. Il portale Tuttosalernitana.com ha così commentato la decisione del patron azzurro: “Non sappiamo se sia stato un interesse reale o un altro tentativo di creare problemi alla Salernitana. Del resto, da quelle parti, non sono nuovi a comportamenti del genere. Basti pensare a quante cose sono successe prima del derby targato Dia. La certezza, tuttavia, è che Paulo Sousa, a Napoli, non andrà. E la speranza, a questo punto, è che presto possa esserci un chiarimento tra le parti che sfoci nella prosecuzione del rapporto lavorativo con il miglior allenatore degli ultimi 30 anni. Da un punto di vista etico è certamente antipatico quanto accaduto, guai però a dimenticare che era previsto dal contratto e che forse l'errore principale è stato quello di non blindare il mister un minuto dopo la vittoria con l'Atalanta. Il calcio, purtroppo, racconta ogni giorno storie di "tradimenti" e passare dal patto d'amore di Piazza della Concordia alla chiacchierata con De Laurentiis dà fastidio ed è inutile negarlo.

Ma la permanenza di Sousa accelererebbe la ripartenza dopo 15 giorni di stand by e potrebbe essere garanzia di un mercato importante che vada in direzione diversa rispetto al ridimensionamento del budget che, forse, è stata la prima causa di riflessione da parte di Sousa. Del resto, nelle varie interviste, questa divergenza sulle strategie appariva con chiarezza. In questo clima di confusione, polemiche e prese di posizione giusto apprezzare e rimarcare la curva Sud e i club organizzati che hanno scelto la strada del "silenzio" o dell'unità evitando di gettare benzina sul fuoco. Perchè se c'è fiducia nella società, deve esserci sempre. Anche in questo caso. Dopo il Nicola-bis di gennaio, non si può non dare una seconda possibilità a un allenatore tentato dalle chiamate di una squadra che farà la Champions? Guardiamo avanti e aspettiamo, cercando di capire se il casting per il successore proseguirà (Pirlo, Gattuso, Farioli...più il sogno Benitez "che dirà no al 99%, ma siamo stati in contatto") o se dal 21 potremo chiudere l'amara parentesi e proiettarci, finalmente, al prossimo campionato di serie A”.