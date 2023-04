Da Salerno prima del derby: "Napoli aiutato dalla mancata contemporaneità con la Lazio"

Da Salerno, prima dell'inizio del derby, si torna ancora sullo spostamento di Napoli-Salernitana con un'assurda teoria.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Da Salerno, prima dell'inizio del derby, si torna ancora sullo spostamento di Napoli-Salernitana con un'assurda teoria. Tuttosalernitana lamentandosi per la mancata contemporaneità tra Lazio-Inter e Napoli-Salernitana, scriveva: "Avevano chiesto di giocare in contemporanea per una nuova regola riferita a potenziali festeggiamenti, invece la Lega Calcio ha addirittura stabilito che il Napoli scendesse in campo dopo la Lazio. Che, al 45', era avanti 1-0 a Milano. Con i se e con i ma non si va da nessuna parte, ci mancherebbe, ma chi lo dice che gli azzurri non avrebbero patito un contraccolpo psicologico dopo la notizia della rete di Felipe Anderson? Invece ora potranno giocare carichi a mille, conoscendo già il risultato di una Inter in difficoltà da settimane ma che si è riscoperta grandissima contro gli ex Napoli Sarri e Hisaj agevolata anche da un errore del signor Guida di Torre Annunziata.

L'azione del 2-1, infatti, nasce da un calcio di punizione non fischiato a favore della Lazio. Ma va bene così, per fortuna questa settimana così controversa e ricca di tensioni sta per terminare e nessun torto toglierà alla Salernitana la possibilità di festeggiare il suo scudetto. Senza aiuti di nessuno, e sarà ancora più bello".