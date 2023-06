Da Salerno - Se Sousa non va al Napoli la Salernitana rischia di averlo inutilmente a libro paga

Paulo Sousa una manciata di giorni fa ha incontrato Aurelio De Laurentiis nonostante avesse annunciato di rimanere alla Salernitana.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Paulo Sousa una manciata di giorni fa ha incontrato Aurelio De Laurentiis nonostante avesse annunciato di rimanere alla Salernitana. E ora a Salerno c'è un rischio, riportato dal portale specializzato Tuttosalernitana.com: "C'è chi dice che la pista Napoli si sia raffreddata, chi invece è convinto abbia già firmato "altrimenti non avrebbe fatto un viaggio di 4 ore per andare a Roma rinunciando a impegni presi precedentemente". De Laurentiis, però, non vorrebbe pagare la penale da 1,8 milioni di euro e il rischio braccio di ferro è concreto.

Dal canto suo la Salernitana non sente Paulo Sousa da una settimana, da quando l'allenatore disse sì al rinnovo per poi incontrare di nascosto un'altra società. Tra l'altro storicamente rivale. Per la stragrande maggioranza dei tifosi è gesto intollerabile, una sorta di "tradimento". Ma c'è chi, invece, riconosce il gran lavoro svolto dal mister e spera che lo strappo si possa ricucire

Di certo c'è che, se entro il 20 Sousa non inviasse la PEC con rinuncia all'incarico, tornerebbe a tutti gli effetti in sella. E come si comporterebbe la società? In merito c'è una sorta di divisione: da un lato si ritiene troppo grave quanto accaduto, dall'altro si rischierebbe di avere a busta paga un allenatore di fatto da esonerare e che guadagna 1,5 milioni di euro. Possibile, in quel caso, che le parti trovino un accordo per la risoluzione. Perché la sensazione è che l'avventura di Sousa a Salerno sia finita a prescindere, del resto comportamenti del genere - per quanto da contratto previsti - rischiano di sminuire la sua immagine anche agli occhi di una squadra alquanto spiazzata per ciò che sta accadendo".