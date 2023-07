Da Torino - Giuntoli atteso come uno stregone, ma è dura cancellare i disastri di Agnelli e Paratici

Cristiano Giuntoli lavora già per la Juventus dopo l'ufficialità dell'addio al Napoli e ha già conquistato diverse prime pagine.

Cristiano Giuntoli lavora già per la Juventus dopo l'ufficialità dell'addio al Napoli e ha già conquistato diverse prime pagine. Tuttavia non può di certo risolvere tutti i problemi subito e da solo, come scrive in un editoriale il portale che segue le vicende juventine Ilbianconero.com:

"Non è Otelma, né Mago Zurlì. Eppure Cristiano Giuntoli è atteso come uno stregone, capace, d'incanto di ribaltare una situazione molto complicata. Non c'è giorno in cui non siano annunciati, ufficiosamente, 3 o 4 colpi, cessioni importanti, acquisti eccellenti, con la previsione del prossimo campionato già vinto. I media conoscono molto bene lo stato di frustrazione dei tifosi juventini, avidi di sognare un salvatore della patria. Certo, si comincia a vedere un certo ordine societario, ma cancellare di colpo gli effetti della diarchia Andrea Agnelli-Paratici non è facile. Soprattutto non è immediato. Giuntoli ha bisogno di tempo".