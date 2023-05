Da Udine: "Festa sembra già apparecchiata, ma ci dà fastidio si vinca da noi"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il giornalista Stefano Pontoni su Tuttoudinese nel suo editoriale scrive: "Il Napoli verrà a vincere il suo terzo scudetto a Udine. Bravi, bel campionato, vittoria meritata. Da qui ad organizzargli una festa però ce ne passa. Eppure sembra essere già tutto apparecchiato. Negli ultimi giorni la città si è praticamente focalizzata soltanto sulla squadra ospite. Quando arriva, dove dorme, come vincerà la partita, quanti gol faranno Kvara e Osimhen, quanto lunghi saranno i festeggiamenti, se sarà invasione di campo o meno ecc. ecc.

Si sprecano (anche e soprattutto da parte dei dirigenti bianconeri) interviste, commenti, infinite celebrazioni degli uomini di Spalletti e del loro tanto inaspettato quanto straordinario percorso. Lo stadio sarà stracolmo di tifosi ospiti che parrà di giocare in trasferta (un male ogni volta che arriva una big). 10 mila tifosi e altrettanti saranno attesi fuori dai cancelli e nelle vie della città.

Così tanto entusiasmo da queste parti, insomma, non si respirava da anni. Pare quasi di aver vinto noi (per una volta) qualcosa. E invece no, noi siamo ancora qui che ci lecchiamo le ferite dopo una prestazione a dir poco deludente a Lecce.

Lo dico apertamente, senza tanti giri di parole. A me, da giornalista (ma soprattutto da tifoso) dello scudetto partenopeo non me ne importa assolutamente niente. Il Napoli non è la mia squadra e mai lo sarà. Anzi, che venga a festeggiare nel "mio" stadio mi dà anche (sportivamente) fastidio".