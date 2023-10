Da Verona: 100 ultrà del Napoli bloccati e identificati a Verona, alcune posizioni al vaglio

Un centinaio di ultrà del Napoli, arrivati stamattina Porta Nuova, dopo alcune intemperanze e scontri verbali sono stati bloccati e identificati

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Un centinaio di ultrà del Napoli, arrivati stamattina Porta Nuova, dopo alcune intemperanze e scontri verbali sono stati bloccati e identificati dalla polizia. Lo riportano i colleghi del quotidiano veronese "L'Arena" raccontando che gli ultrà del Napoli "pensavano di poter circolare liberamente in città lanciando lacrimogeni e cori. Considerato che le due tifoserie, Hellas e Napoli, sono da sempre fortemente contrapposte, fin dall'arrivo in stazione gli ultrà sono stati radunati e scortati da un consistente numero di poliziotti in borghese e in divisa. Le posizioni di alcuni di loro sono al vaglio".