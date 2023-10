Da Verona: "Raggiunta quota 19mila tifosi presenti per il Napoli!"

Al Bentegodi si preannuncia il pubblico delle grandi occasioni per la sfida di sabato tra Verona e Napol

Al Bentegodi si preannuncia il pubblico delle grandi occasioni per la sfida di sabato tra Verona e Napoli. Sui propri canali social il club veneto ha annunciato il raggiungimento dei 19mila spettatori virtuali e c'è ancora tempo per acquistare i biglietti e dunque ci sarà un ambiente caldo per la ripresa del campionato.