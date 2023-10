Da Verona: "Tudor efficace da subentrante, ha personalità per governare spogliatoi caldi"

"Il suo Verona segnava caterve di gol e aveva proprio Simeone centravanti".

A Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport Show', è intervenuto Matteo Fontana, giornalista da Verona per la Gazzetta dello Sport: "C'è molta sorpresa per quanto sta accadendo in casa Napoli. Mi sembra una situazione non risolta, con lo stesso De Laurentiis che difatti ha commissariato Rudi Garcia presentandosi a Castel Volturno. Sarà una sosta delicata per capire come il Napoli riprenderà in campo a Verona, sabato 21 ottobre.

Tudor? Da subentrante ha sempre grande efficacia. Prese il posto di Eusebio Di Francesco, che fallì l'eredità di Ivan Juric. Qui con le debite proporzione rivivrebbe le stesse dinamiche. Il suo Verona segnava caterve di gol e aveva proprio Simeone centravanti. Ha grande personalità, sa governare anche calciatori di spessore. Lo ha fatto al Marsiglia, in un ambiente caldissimo come quello di Napoli. Non sarebbe la prima prova in una grande piazza, farebbe al caso degli azzurri per certi versi. E poi non dimentichiamo i suoi trascorsi da calciatore: è stato un elemento importante della Juventus e della nazionale croata, quindi non manca di polso e di esperienza".