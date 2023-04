Da Verona: "Zaffaroni non parlerà neppure prima del Napoli, il motivo"

Com'era successo anche prima della gara con il Sassuolo, non ci sarà la conferenza stampa di mister Zaffaroni pre Napoli

© foto di Federico De Luca 2023

Com'era successo anche prima della gara con il Sassuolo, non ci sarà la conferenza stampa di mister Zaffaroni pre-Napoli. Nessuna polemica, ma solo l'intenzione della società e dell'allenatore di restare concentrati in un momento delicatissimo della stagione. Forse vale anche un discorso di pretattica. Zaffaroni e Bocchetti non vogliono svelare troppe carte agli avversari. Lo riporta Telenuovo.