Dal Brasile - In attesa di Ancelotti, soluzione ponte per la Seleçao: scelto il nuovo CT

Il Brasile ha finalmente trovato una soluzione per la panchina.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Il Brasile ha finalmente trovato una soluzione per la panchina. Le qualificazioni per il prossimo Mondiale cominceranno a settembre e la Federcalcio ha individuato il commissario tecnico a cui affidare il posto temporaneamente occupato da Ramon Menezes, dopo la fine dell'era Tite; in attesa di Carlo Ancelotti, che si libererà dal Real Madrid solo tra un anno, a guidare la Seleçao sarà l'attuale allenatore del Fluminense, Fernando Diniz, che resterà anche sulla panchina del club brasiliano. A rivelarlo è Globo Esporte.