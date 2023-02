Dal Comune confermano: "Ci sarà festa scudetto allo stadio e in tutti i quartieri"

Emanuela Ferrante, Assessore allo Sport del Comune di Napoli, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live

Emanuela Ferrante, Assessore allo Sport del Comune di Napoli, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: "Festa scudetto? È vero, il sindaco in persona sta intavolando un discorso con il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Ci sarà sicuramente una festa allo stadio in occasione dell'ultima di campionato ed una in città.