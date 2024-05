Dal film Scudetto ad un posto in Conference: un anno dopo è cambiato tutto

Da Udine ad Udine col mondo Napoli rovesciato però al contrario. La squadra di Francesco Calzona si avvicina al posticipo di lunedì

Da Udine ad Udine col mondo Napoli rovesciato però al contrario. La squadra di Francesco Calzona si avvicina al posticipo di lunedì sul campo dei friulani - dove un anno fa festeggiò la matematica del terzo tricolore - dopo una stagione fallimentare: l'obiettivo residuale è un posto in Conference League, per salvare una posizione europea ed evitare i preliminari di Coppa Italia. Non proprio il massimo degli stimoli in un questo finale di stagione che, non a caso, ha portato ad un calo motivazionale che s'è aggiunto ai problemi che hanno accompagnato la squadra. E per la squadra sarà sicuramente particolare ritrovare quello spogliatoio dove celebrò la conquista dello Scudetto il 4 maggio 2024, peraltro dopo la serata vissuta ieri.

Squadra al completo alla prima del Film Scudetto

Il Napoli s'è ritrovato ieri in un cinema di Chiaia alla prima proiezione di 'Sarò con te', il Film Scudetto prodotto dalla Filmauro che ripercorre l'incredibile cavalcata della scorsa stagione, registrata da una troupe che ha seguito ovunque la squadra, da Castel Volturno ad ogni spogliatoio d'Italia, passando per i percorsi in treno o in un pullman. Assente Calzona, andato via anzitempo da Castel Volturno a causa della febbre alta, ma presente il grande protagonista dello Scudetto: Luciano Spalletti, visibilmente colpito all'uscita dalla sala: "Avendolo vissuto pensavo di aver visto tutto, invece c'è molto di più. Non mi stancherò mai di riguardare la bellezza che questi ragazzi hanno fatto. I protagonisti di tutto quello che è successo sono loro. Io grande protagonista? Il regista ha sbagliato, i calciatori sono sempre i protagonisti. Se questo docufilm dovesse gareggiare per l’Oscar, gli attori protagonisti in gara sarebbero i calciatori”.