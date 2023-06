Dal tricolore alla coppa scudetto: tutte le novità del ritiro a Dimaro

Tra le novità emerse per il prossimo ritiro del Napoli a Dimaro dal 14 al 25 luglio vi lo spostamento alla zona eventi del Village

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Tra le novità emerse per il prossimo ritiro del Napoli a Dimaro dal 14 al 25 luglio vi lo spostamento alla zona eventi del Village per i bambini e la realizzazione all’antistadio di una struttura di grande impatto suddivisa in due grandi aree: lo store per la vendita dell’oggettistica della società del presidente Aurelio De Laurentiis e quella che ospiterà la Coppa dello Scudetto. La grande star del Ritiro visibile quindi da tutti i tifosi presenti in Val di Sole. Per lei cure e attenzioni uniche quando la sera verrà tolta dallo stand. La notte verrà custodita in un luogo segreto

Mentre si sta lavorando per mettere a punto il programma definitivo del ritiro 2023 le novità non sono ancora finite: se negli ultimi anni a caratterizzare Piazza Madonna della Pace è stato il grande logo rotondo azzurro contenente la “N” quest’estate a ravvivare il ritiro saranno due giganteschi scudetti tricolori dipinti sull’asfalto con la scritta NAPOLI e il numero 3.