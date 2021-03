Dall'Inghilterra - Agnelli e Uefa gestiranno i fondi della nuova Champions: giro da 4 miliardi

Andrea Agnelli, presidente della Juventus e dell'ECA (European Club Association), e la UEFA hanno trovato un accordo per gestire la nuova Champions League, in partenza dal 2024. Ad anticiparlo è il Financial Times, secondo il quale l'associazione presieduta dal numero uno bianconero - se confermato l'accordo - otterrebbe un ruolo molto importante nella gestione commerciale della nuova competizione, tra sponsor e diritti tv, per un giro di denaro complessivo da circa 4 miliardi di euro.

Il format della nuova Champions League si baserà su 10 gare assicurate a tutte le 36 squadre iscritte nella prima fase a gironi.