Dalla Francia - Guai per l'Angers, perquisita la sede del club di Ounahi

La sede dell’Angers, club dove milita Ounahi, è stato perquisito stamattina con l’accusa di avere legami finanziari occulti con procuratori.

A riportarlo è Ouest-France. L’indagine in corso seguirebbe quella condotta il 14 giugno quando furono perquisiti i quartier generali di Angers e Saint Etienne, è partita dalle intercettazioni telefoniche cui è stato sottoposto un uomo che negli articoli dell’Equipe viene menzionato come Abdelkader K., coinvolto in numerose trattative per il trasferimento di calciatori senza averne titolo. Gli inquirenti hanno individuato legami con Angers e Saint Etienne.