Dalla Francia - Mbappè sottoposto al test del Coronavirus: esito nelle prossime ore

L'emergenza Coronavirus ha superato anche i confini italiani arrivando in Francia. Proprio nel territorio francese destano preoccupazioni le condizioni di Kylian Mbappè. Il giovane attaccante del PSG non si allena da due giorni per precauzione e mister Tuchel ha svelato che il calciatore è affetto da angina.

L'INDISCREZIONE - Secondo quanto riporta "l'Equipe", Mbappé sarebbe stato sottoposto al test del Coronavirus e solamente tra stanotte e domattina riceverà l'esito. Gli indizi fanno pensare almeno finora a un esito negativo, scongiurando così ogni dubbio a poche ore dall'importantissima sfida di Champions contro il Borussia Dortmund.