Dalla Spagna - Calcio verso il tempo effettivo? Intanto le esultanze verranno recuperate

Il calcio fa un piccolo passo in avanti verso il tempo effettivo

© foto di www.imagephotoagency.it

Il calcio fa un piccolo passo in avanti verso il tempo effettivo. Come riporta Marca nella giornata di sabato ci sarà un meeting dell'IFAB a Londra e la principale novità che sarà discussa sarà quella delle esultanze, che saranno inserite così nel recupero. Per farla semplice, se un giocatore esulta con i compagni dopo un gol per due minuti, l'arbitro aggiungerà due minuti al recupero. I festeggiamenti per i gol, ritenuti in molti casi eccessivi, entreranno quindi a far parte del tempo del recupero.