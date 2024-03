Al 43' l'Inter passa in vantaggio con Darmian.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Al 43' l'Inter passa in vantaggio con Darmian. Mkhitaryan allarga a a sinistra su Bastoni che va al cross basso per il taglio centrale dell'esterno nerazzurro, a segno con una conclusione potente. Niente da fare per Meret.