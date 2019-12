Davide e Katia Ancelotti si godono ancora Napoli: cena in centro per i figli di Carlo

I figli di Carlo Ancelotti continuano a vivere Napoli anche dopo la fine dell'avventura in panchina del papà. Come riporta la versione on line de 'Il Mattino', l'ex allenatore in seconda Davide e la sorella Katia sono stati ritratti su alcuni social network a cena in un locale del centro città Napoletano. Probabilmente però presto i due lasceranno la città, con Carlo Ancelotti pronto ad iniziare una nuova avventura in panchina.