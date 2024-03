DAZN, contatto Rrahmani-Thuram ad Open Var: "Prende il pallone, non c'è nulla!"

Thuram ha chiesto un calcio di rigore in Inter-Napoli dopo un contrasto con Rrahmani.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Prende il pallone insieme al piede": queste le parole dell'arbitro al Var sull'episodio nel quale Thuram ha chiesto un calcio di rigore in Inter-Napoli dopo un contrasto con Rrahmani, questa sera, fatte ascoltare nel postpartita di Dazn.

Le stesse parole sono state commentate dalla classe arbitrale rappresentata dall'ex fischietto Matteo Trefoloni in studio: "Perrotti, l'assistente, ha valutato molto bene comunicando bene all'arbitro la sua opinione. Non c'è nessun fallo come hanno valutato bene insieme agli assistenti, perché il difensore gioca il pallone in modo evidente".