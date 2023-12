Decreto Crescita, salvo mercato di gennaio: proroga fino a fine febbraio

Il Decreto Crescita non sarà abolito a partire dal mercato di gennaio, ma è stato prorogato fino al 29 febbraio

TuttoNapoli.net

Il Decreto Crescita non sarà abolito a partire dal mercato di gennaio, ma è stato prorogato fino al 29 febbraio. La norma, che con i suoi vantaggi fiscali per i giocatori arrivati dall’estero permetteva ai club italiani di poter pagare stipendi più competitivi valorizzando l’intero sistema calcio, avrà quindi almeno altri due mesi di vita. Lo scrive Calcio&Finanza.

La novità è stata inserita all’interno del Decreto Milleproroghe che oggi arriverà in Consiglio dei Ministri per poi finire in Gazzetta Ufficiale. All’articolo 15 comma 3 della bozza scritta ieri si parla di «attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale», disponendo che il Decreto «continui a trovare applicazione nei confronti dei soggetti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023» e che sia «prorogato al 29 febbraio 2024 se le società sportive datrici di lavoro risultano in regola con il pagamento degli obblighi fiscali contributivi e previdenziali».