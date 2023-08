Delirio a Roma per Lukaku: il suo volo da Bruxelles è stato il più seguito al mondo

Un primato incontrastato visto che alle sue spalle c'era un volo della BuzzAir da Cracovia, pure quello diretto a Ciampino, con 2300 follower.

Dopo la fumata bianca arrivata nella giornata di ieri con la Roma, oggi pomeriggio Romelu Lukaku è sbarcato a Ciampino dopo un viaggio (via Bruxelles) trascorso sul jet privato dei Friedkin, pilotato direttamente dal presidente Dan. Il tam-tam sui social è stato importante, e in tantissimi si sono dati appuntamento all'aeroporto per accoglierlo: erano quasi 5000, infatti, i tifosi giallorossi presenti per il colpo del mercato della Roma.

Il volo più seguito al mondo.

Un entusiasmo, tra l'altro, già esploso nelle ore precedenti. Come sottolinea gazzetta.it, infatti, Sul sito Flightradar24 il volo è stato il più seguito al mondo. Sono addirittura state oltre 47.000 le persone che hanno seguito in tempo reale il percorso che ha compiuto il velivolo dal Belgio allo scalo romano, dove è atterato alle 17.40 circa. Un primato incontrastato visto che alle sue spalle c'era un volo della BuzzAir da Cracovia, pure quello diretto a Ciampino, con 2300 follower.