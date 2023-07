Delude Koulibaly in Arabia: l'ex Napoli e l'Al-Hilal partono malissimo

Nella Coppa dei Campioni araba l'Al-Hilal parte malissimo: una sconfitta e un pareggio per il club saudita, con l'ex Napoli Kalidou Koulibaly in difficoltà.

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella Coppa dei Campioni araba l'Al-Hilal parte malissimo: una sconfitta e un pareggio per il club saudita, con l'ex Napoli Kalidou Koulibaly in difficoltà. Nella competizione alla quale prendono parte i club di Tunisia, Marocco, Arabia Saudita, Egitto, Algeria e via dicendo, la squadra guidata da Jorge Jesus è uscita sconfitta 3-2 dell'Al-Sadd ed ha compromesso la qualificazione al turno successivo. L'ex difensore azzurro Koulibaly, apparso in difficoltà, ha perso la marcatura su Bounedjah in occasione del momentaneo pari dell'Al-Sadd.

Poco reattivo anche in occasione della rete del sorpasso di Alman. Infine sul gol del 3-2 di Plata, arrivata in extratime, il senegalese ha tardato a rientrare in area lasciando i compagni di reparto sguarniti.