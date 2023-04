Derby con la Salernitana, prime indiscrezioni: obbligo tessera e settore ospiti chiuso

Obbligo di Fidelity Card Napoli (anche per i residenti fuori la Campania) per l'acquisto nei settori locali

TuttoNapoli.net

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Obbligo di Fidelity Card Napoli (anche per i residenti fuori la Campania) per l'acquisto nei settori locali. E' questa la prima notizia ufficiale per quanto riguarda il derby del Maradona tra Napoli e Salernitana che si giocherà a fine aprile. Lo riporta la pagina facebook TuttosullaSalernitana, sempre molto aggiornata per quanto riguarda biglietteria, trasferte e mondo del tifo. Domani è invece prevista la riunione del GOS utile presumibilmente a sancire la chiusura del settore ospiti proprio come accaduto in concomitanza della partita d'andata e per le due gare della passata stagione.

Teoricamente potrebbe essere il match scudetto per la formazione di Spalletti e anche per questo sarà predisposto un piano di sicurezza straordinario per evitare qualsivoglia problema di ordine pubblico in uno stadio che sarà sold out e che accoglierà solo parte dei supporters che vorrebbero godersi dal vivo un evento atteso da decenni. "Un derby non è tale se in curva non c'è il rivale" recitava uno striscione esposto all'esterno dell'Arechi qualche mese fa, di certo c'è che le chiusure, le limitazioni e le restrizioni rappresentano per davvero una sconfitta per tutti. Oltre che un danno per la Salernitana che, mai come in quella occasione, avrebbe bisogno dell'aiuto della propria gente.