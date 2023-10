Di Lorenzo, 5 nelle pagelle di Tmw: "Una ripresa in perenne difficoltà"

L'azzurro, autore dell'assist nel vantaggio della Nazionale, ha poi commesso il fallo da rigore che ha permesso il momentaneo pareggio agli inglesi.

L'Italia cade a Wembley perdendo 3-1 contro l'Inghilterra, in campo per l'intero match di qualificazione a Euro 2024 il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo. L'azzurro, autore dell'assist nel vantaggio della Nazionale, ha poi commesso il fallo da rigore che ha permesso il momentaneo pareggio agli inglesi. Di seguito la sua pagella a cura della redazione di Tuttomercatoweb.

Di Lorenzo 5 - L'assist per il gol dell'1-0 ma anche il fallo per il pari inglese dal dischetto. Un primo tempo in costante spinta e una ripresa in perenne difficoltà: prima luci e poi ombre. Nel finale quasi buio pesto.