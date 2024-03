Di Lorenzo fa 224 in azzurro e aggancia Altafini: è ad un passo dalla Top 30 azzurra

Giovanni Di Lorenzo continua a scalare la classifica all time azzurra. Il capitano del Napoli quest'oggi contro l'Atalanta raggiunge le 224 presenze

Giovanni Di Lorenzo continua a scalare la classifica all time azzurra. Il capitano del Napoli quest'oggi contro l'Atalanta raggiunge le 224 presenze in maglia azzurra, agganciando Josè Altafini al 32esimo posto nella classifica di sempre. A questo punto entrano nel mirino le 226 gare in azzurro di Ronzon e le 230 di Corradini per entrare nella Top 30