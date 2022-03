Di Lorenzo infortunato, chi al suo posto contro l’Atalanta? Vota anche tu!

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Giovanni Di Lorenzo ha rimediato una distorsione al ginocchio destro contro l’Udinese e sarà costretto ai box. Spalletti dovrà farne quindi a meno, chi potrebbe giocare al suo posto? Il tecnico toscano ha tre opzioni: due di ruolo e una più adattata. Ci sono Malcuit e Zanoli in pole, da non scartare Tuanzebe che ha già ricoperto questo ruolo in carriera. Per te quale sarebbe la soluzione ideale? Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net.