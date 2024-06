Di Lorenzo nel video per Dimaro 2024: “Ragazzi, siete pronti per il ritiro?”

C'è anche Giovanni Di Lorenzo tra i protagonisti del video realizzato dal Trentino in occasione del ritiro del Napoli a Dimaro-Folgarida. Con lui Mario Rui, Khvicha Kvaratskhelia e Alex Meret. Il capitano azzurro arriva dai compagni e chiede loro: "Siete pronti per il ritiro?". Immagini evidentemente girate prima dello scoppio del caso legato al terzino ex Empoli.

Questo è quanto si legge nel comunicato ufficiale diramato dal Trentino: "Anche quest'estate la Val di Sole, e in particolare Dimaro Folgarida, ai piedi delle maestose Dolomiti di Brenta, ospiterà, per la 13° volta, la preparazione precampionato del Napoli. Gli azzurri resteranno in Val di Sole dall'11 al 21 luglio 2024 e i tanti appassionati avranno a disposizione moltissime occasioni per vedere in azione e conoscere da vicino i campioni della rosa napoletana.

La squadra svolgerà gli allenamenti a porte aperte con ingresso gratuito presso lo stadio di Carciato. E, come di consueto, ci saranno anche le imperdibili partite amichevoli (squadre in via di definizione).

Durante il ritiro sono previsti come sempre altri momenti di incontro con i tifosi, come le attesissime sessioni di autografi al fan village dopo gli allenamenti, gli eventi serali tra i quali l’incontro del pubblico con 4 giocatori azzurri, la presentazione ufficiale della squadra e l’incontro con il Mister.

Un’occasione da non perdere per i tantissimi tifosi napoletani ed appassionanti del bel calcio: poter vedere dal vivo le esibizioni di Kvaratskhelia e dei suoi compagni nello splendido scenario naturale della Val di Sole!".