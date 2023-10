Di Lorenzo protagonista nel bene e nel male: Inghilterra-Italia 1-1 al 45'

Finisce 1-1 il primo tempo di Wembley tra Inghilterra e Italia.

Finisce 1-1 il primo tempo di Wembley tra Inghilterra e Italia. La prima azione offensiva degli azzurri è coincisa col gol che ha sbloccato la partita: un'azione avvolgente, nata sulla fascia sinistra e poi rifinita sulla corsia opposta con Di Lorenzo che ha messo al centro un pallone lisciato da Frattesi e spedito in fondo al sacco dall'uomo più atteso: Gianluca Scamacca, al suo primo gol in Nazionale.

Il pareggio inglese è arrivato dal dischetto. E' arrivato dopo che Scamacca è andato vicino al raddoppio con un tiro dal limite dell'area e poco dopo che Bellingham, con un colpo di testa, aveva per la prima volta impensierito Donnarumma.

Il rigore è figlio di una sgasata centrale del numero 10 inglese e di un intervento falloso di Giovanni Di Lorenzo. Sul dischetto non ha sbagliato Harry Kane, il capitano, al suo 60esimo gol con la Nazionale inglese.